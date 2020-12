Iraanse journalist geëxecuteerd vanwege rol bij protesten

Een Iraanse journalist is zaterdag geëxecuteerd omdat hij een rol zou hebben gespeeld in de golf van protesten in Iran in december 2017, meldt de Iraanse staatsomroep. Eerder werd hij al veroordeeld tot de doodstraf. Ten tijde van de demonstraties onderhield Rouhollah Zam vanuit Frankrijk een nieuwszender in het Perzisch. Hij staat bekend als een uitgesproken criticus van het Iraanse regime.

De staatsomroep meldde dat de “contrarevolutionaire” Zam ’s ochtends werd opgehangen nadat het hooggerechtshof zijn straf had bekrachtigd vanwege “de ernst van de misdaden” die tegen de Islamitische republiek waren gepleegd.

Ten tijde van Zams arrestatie in 2019 berichtte de Iraanse staatstelevisie dat de journalist naar Irak was gelokt door de veiligheidsdiensten. Vervolgens zou hij aan Iran zijn uitgeleverd.

De Iraanse demonstraties in 2017 ontstonden als gevolg van de onvrede over de armoede en de hoge prijzen. De manifestaties ontwikkelden zich gaandeweg in een breed protest tegen de overheid.