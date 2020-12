Tijger op recordhoogte gespot in Nepal

In Nepal is een Bengaalse tijger gespot op een recordhoogte van 3.165 meter. Dat is te zien op camerabeelden. Nog nooit is een grote katachtige op zo’n hoogte geregistreerd, melden de autoriteiten.

De tijger werd in november twee keer gefilmd door een camera, die geïnstalleerd is om tien wilde rode panda’s te monitoren in een bos in het oosten van Nepal, meldt het departement Bos en Conservatie in een mededeling.

Volgens Sonam Tashi Lama van de organisatie Red Panda Network (RPN) is de bevinding verrassend omdat er nog nooit een tijger is gezien op zo’n hoogte in Nepal. “We hadden nooit gedacht dat er tijgers in die regio voorkwamen”, zegt hij. “Dat betekent dat de strategieën voor conservatie herdacht moeten worden.”

De Bengaalse tijgers zijn voornamelijk te vinden rond de Gangesdelta, een rivierdelta in de Zuid-Aziatische regio Bengalen. Eerder dit jaar werd er wel al een tijger gespot op een hoogte van 2.500 meter.

Volgens experten kan de klimaatverandering een reden zijn waarom de tijgers zich verplaatsen naar hogere gebieden. Anderen zeggen dat het te maken heeft met het gebrek aan habitat en prooien.

Nepal heeft als doel gesteld om het aantal tijgers tegen 2022 te verdubbelen en lijkt dat doel te kunnen halen.