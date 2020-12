Mysterie in Veldegem: wie heeft omgekeerde kerstboom vol mondmaskers geplaatst aan rotonde?

Zedelgem - Het West-Vlaamse Veldegem, deelgemeente van Zedelgem, heeft er een attractie én een mysterie bij. Op de rotonde aan de Torhoutsesteenweg werd in de nacht van vrijdag op zaterdag een omgekeerde kerstboom geplaatst. Wie de boom geplaatst heeft, is voorlopig niet duidelijk.

De afgezaagde stam zit duidelijk bovenaan en hoewel de boom wel voorzien werd van kleurrijke lichtjes, hangen er geen traditionele kerstballen in. In de plaats werd de boom volgehangen met mondmaskers.

Wie de boom geplaatst heeft, is voorlopig nog een raadsel. Net als het “motief”. Is het een protestboom of gewoon een leuke knipoog in deze lastige tijd? Een ‘eyecatcher’ is het alleszins.