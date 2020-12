Mobiliteitsorganisatie adviseert: “Doe je winterjas uit in de auto”

“Of je nu bestuurder of passagier bent, doe je dikke winterjas uit als je in de auto kruipt.” Dat advies geeft de Nederlandse mobiliteitsorganisatie ANWB nadat uit Duits onderzoek is gebleken dat je meer kans hebt op grote lichamelijke schade als je gordel niet goed aansluit op het lichaam.

Voor de proef, uitgevoerd door de Duitse mobiliteitsorganisatie ADAC, werden enkele dik aangeklede poppen in een wagen gestopt die vervolgens een noodstop uitvoerde met zestien kilometer per uur. “Een situatie die te vergelijken is met een kop-staartbotsing in het stadsverkeer”, zo zegt Markus van Tol van de ANWB. “Omdat er door de vulling in de winterkleding meer ruimte zit tussen de gordel en het lichaam, snijdt de gordel bij zo’n noodsituatie diep in de buik, wat ernstige verwondingen kan veroorzaken en zelfs tot interne bloedingen kan leiden.”

Daarbovenop beperkt een dikke winterjas ook de manoeuvreerbaarheid achter het stuur, aldus Van Tol. “We raden dus aan om je jas uit te trekken voor je in de auto kruipt, of je nu zelf rijdt of passagier bent. Is het echt te koud in de wagen, trek dan je jas over de gordel zodat ze nauwer aansluit. Ook kinderen worden best vastgemaakt zonder dikke winterkleding aan.”