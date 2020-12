Conflict Ethiopië:Eerste internationaal hulpkonvooi aangekomen in hoofdstad van Tigray

Een internationaal hulpkonvooi is zaterdag aangekomen in de hoofdstad van de Ethiopische regio Tiger, Mekele. Dat meldt het Internationaal Comité van het Rode Kruis.

Het konvooi, dat werd begeleid door het Ethiopische Rode Kruis, is georganiseerd in samenwerking met de Ethiopische autoriteiten, klinkt het in een mededeling.

Het konvooi bestaat uit zeven vrachtwagens van het Rode Kruis. Die brengen geneesmiddelen en medisch materiaal naar het gebied, net zoals dekens, zeilen, keukengerei, kleding, zeep en jerrycans.

“Dit is de eerste keer sinds er meer dan een maand geleden geweld uitbrak in Tigray dat internationale hulp Mekele heeft bereikt”, aldus het Rode Kruis.

Begin december kwamen de Ethiopische regering en de Verenigde Naties tot een akkoord om de toegang te verzekeren van humanitaire hulp aan het conflictgebied Tigray. Het akkoord zal hulpverleners “ongehinderde, continue en veilige toegang” verlenen tot de Ethiopische regio’s Tigray, Amhara en Afar, verklaarde het VN-kantoor voor de coördinatie van humanitaire zaken, UNOCHA, toen.

Het conflict tussen de Ethiopische regering en de bestuurders in de Tigray-regio flakkerde begin november op toen premier Abiy Ahmed een operatie afkondigde tegen het TPLF (Tigray Volksbevrijdingsfront), de lokale regeringspartij. Volgens Ahmed probeert die de federale regering te destabiliseren, onder meer met aanvallen op legerbasissen in Tigray. Het TPLF ontkent die beschuldigingen.

LEES OOK. Duizenden Ethiopiërs slaan op de vlucht terwijl Nobelprijswinnaar en premier legeroffensief inzet