Belgische organisatie voor terreurslachtoffers opent kantoren in Syrië en Irak

V-Europe, een Belgische organisatie voor slachtoffers van terreur, opent kantoren in Syrië en Irak. De organisatie wil zich bijvoorbeeld burgerlijke partij stellen indien Europese jihadisten er op een dag berecht zouden worden. Dat melden De Morgen, Le Soir en RTBF zaterdag.

In Syrië komt het kantoor in het Koerdische gebied in het noorden. De Koerdische autoriteiten hebben intussen meer dan 8.000 Syrische jihadisten berecht. Ze willen nu ook de buitenlandse gevangenen berechten van wie het land van herkomst de repatriëring weigert. Onder hen zijn ook een vijftiental Belgen, weet de RTBF.

Oprichter Philippe Vansteenkiste, de broer van een van de slachtoffers van de aanslagen op de luchthaven van Zaventem, staat met V-Europa al twee jaar in contact met de Koerdische autoriteiten. Met een kantoor ter plaatse wil hij correcte informatie bekomen voor de slachtoffers van de aanslagen. Zo wil hij zich vervolgens burgerlijke partij stellen bij de processen die mogelijk ter plaatse zullen plaatsvinden, legt hij uit bij een bezoek ter plaatse.

“De slachtoffers in Syrië, Irak en bij ons zijn aan elkaar gelinkt door wat hen is aangedaan”, zegt Vansteenkiste in De Morgen. “Twee jaar geleden reisde ik voor het eerst naar Syrië, naar Raqqah en daar heb ik zware getuigenissen gehoord over Belgische jihadisten. Hier gaat het om schade over een langere periode. We willen een brug zijn en expertise uitwisselen. Op de slachtoffers van terreur staat geen nationaliteit. We willen hen ondersteunen waar ook ter wereld.”

Zowat 11.000 vermoedelijke buitenlandse strijders zitten momenteel vast in Syrisch Koerdistan.