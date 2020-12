Nieuwe panne in ruimtestation ISS

Foto: via REUTERS

In het Internationaal Ruimtestation ISS heeft zich een nieuwe panne voorgedaan. Zaterdag meldde kosmonaut Sergej Ryzjkov een probleem met de zuurstofvoorziening.

In de voorbije twee maanden waren er minstens vijf keer problemen met het bewuste systeem in het Russische segment van de spacemeccano. Het Russische ruimtevaartbureau Roscosmos heeft steeds gezegd dat er geen gevaar is voor de bemanning.

Daarvoor waren er berichten dat zaterdag in het Amerikaanse segment de stroom was uitgevallen.

Momenteel wonen en werken er zeven mensen in het ISS.