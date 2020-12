Dan toch niet ‘overleden aan corona’: Braziliaanse majoor brein achter Belgisch cocaïnenetwerk

Antwerpen -

De politiediensten in binnen- en buitenland maken jacht op Sergio Roberto De Carvalho, een voormalige majoor van de Braziliaanse militaire politie. De Carvalho zou de CEO zijn van een criminele multinational die jaarlijks 45 ton cocaïne naar Europa verscheepte via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Hamburg. Met hulp van Belgische handlangers wist hij te ontsnappen aan de politie. Opvallend: hij deed alsof hij aan coronavirus was overleden.