Greta Thunberg spreekt voor virtuele klimaattop: “We stevenen pijlsnel af op klimaatcrisis”

Wereldleiders zijn er niet in geslaagd om de beloftes gemaakt tijdens de klimaatakkoorden van Parijs na te komen. Dat zegt Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg in een video die ze online plaatste. De video komt er vijf jaar nadat het unieke akkoord door 196 landen werd getekend.

Thunberg vraagt aan haar 10,5 miljoen volgers op Instagram om te vechten voor 1,5 - waarmee ze refereert aan de ambitie om de stijging van de gemiddelde globale temperatuur te beperken tot 1,5 graden. “We gaan de verkeerde kant uit”, zegt ze in de video. “Wat we beloven en wat we doen, drijft steeds verder uit elkaar.” Maar toch blijft de 17-jarige Thunberg optimistisch: “Wij, de mensen, zijn de hoop.”