Zijn productieproblemen Pfizer drama voor start vaccinatie? Mag ik zelf kiezen welk vaccin ik krijg? En mag ik mijn vaccinatie ‘afstaan’ aan mijn partner?

Dat ons land begin januari door productieproblemen bij Pfizer geen 600.000 maar slechts 300.000 vaccins tegen Covid-19 krijgt, zorgt enkel voor een tragere opstart van de vaccinatiecampagne in ons land. Dat hebben vaccinoloog Pierre Van Damme en zijn collega’s van de taskforce over de vaccinatiestrategie gezegd tijdens een virtuele vragenronde voor de pers. Maar er blijven nog veel vragen. Wat met het medisch geheim? En mag ik mijn vaccinatie ‘afstaan’ aan mijn partner, zodat die het sneller krijgt? Wij zetten de antwoorden even op een rijtje.