Vincent Van Quickenborne: “Installeer TikTok best niet op je gsm of laptop van je werk”

Installeer op de gsm van je werk geen TikTok of andere Chinese apps. Het is een oproep die minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zaterdag lanceert. De Staatsveiligheid heeft TikTok volgens de Open VLD-minister nog niet betrapt op spionage of het installeren van spyware, “maar de nodige waakzaamheid is geboden”, klinkt het.