Tienermeisje dat sinds oktober vermist was, veilig en wel teruggevonden

Het vijftienjarige meisje uit Manage (Henegouwen) dat sinds 31 oktober vermist was, is zaterdagochtend veilig en wel teruggevonden in een huis niet ver van haar woning. Dat bevestigt het parket van Charleroi zaterdag. De tiener logeerde bij een persoon die aan de rand van de samenleving leeft. Het meisje werd niet het slachtoffer van geweld.

Ze verliet op de avond van 31 oktober haar woning in Manage. Haar familie had sindsdien niets meer van haar gehoord.

De politie lanceerde enkele dagen na haar verdwijning eerste getuigenoproep. In november stuurde het parket van Charleroi een tweede getuigenoproep uit in samenwerking met Child Focus. “De situatie wordt als zorgwekkend beschouwd. Alle onderzoekstaken zijn uitgevoerd maar we hebben nog steeds geen nieuws van het jonge meisje”, verklaarde het parket toen.

De tiener werd zaterdagochtend uiteindelijk veilig en wel gevonden, niet ver van haar woning, in een huis in Fayt-lez-Manage. Ze logeerde bij iemand die aan de rand van de samenleving leeft. “Maar ze was er uit vrije wil. Er is geen geweld tegen het meisje gebruikt.”

Het parket van Charleroi heeft bevestigd dat de persoon die haar onderdak verleende, de komende uren zal worden gehoord en voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter. Er wordt een onderzoek opgestart.