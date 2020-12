Britse prins Andrew alweer in nauwe schoentjes: dochter kan alibi voor verkrachting niet bevestigen

De Britse prins Andrew zit (alweer) in nauwe schoentjes nu blijkt dat niemand zijn alibi voor de verkachting van een jonge vrouw kan bevestigen. De prins wordt al een tijd genoemd in het seksschandaal rond Jeffrey Epstein en werd beschuldigd van de verkrachting van de jonge Virginia Roberts, met wie hij gefotografeerd werd. De prins beweerde altijd dat hij op een feestje van keten Pizza Express aanwezig was, maar uit onderzoek van de krant The Daily Mail blijkt dat werkelijk niemand dat alibi kan bevestigen. Zelfs zijn eigen dochter niet.

Alles draait rond wat er op tien maart 2001 gebeurde. Die dag, zo claimt Virginia, werd zij verkracht door de Britse prins. Maar, zo antwoordde, Andrew, “dat kan niet, want vanaf 16 uur was ik op een feestje van Pizza Express, in Woking.” Opvallend, dat je je zoiets nog zo scherp herinnert, vonden speurders. En allicht hebben ze gelijk, want werkelijk niemand kan het alibi van Andrew bevestigen. Volgens de Daily Mail had Andrew een manicure gepland die dag, zo zou althans blijken uit de koninklijke agenda. Mogelijk een valse naam voor de ‘schoonheidsbehandelingen’ van de meisjes die Epstein inzette.

Zijn dochter prinses Beatrice, van wie Andrew had beweerd dat ze bij hem was op het feest, kan zich daar ook niets meer van herinneren en de bewakingsagent van Andrew is intussen ook al overleden. Hij had een en ander kunnen bevestigen of ontkrachten. Rest er nog het feest zelf: daar moeten toch foto’s van zijn? Maar de organisatoren van het feest kunnen zich ook al niet herinneren dat de prins aanwezig was én hebben geen foto’s laten maken.