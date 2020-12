Brand in appartementsgebouw op zeedijk Oostende, studio onbewoonbaar

Oostende - Zaterdagmiddag omstreeks 16 uur is de brandweer met de grote middelen uitgerukt naar een brand in een appartementsgebouw op de zeedijk in Oostende.

Op de derde verdieping van een zestien verdiepingen tellend gebouw op de zeedijk brak kort voor valavond brand uit. De brandweer was snel ter plaatse. Ook het brandweerkorps van Middelkerke kwam ter plaatse met een autopomp ter versterking. “De brand deed zich voor in de berging en de badkamer van de studio”, vertelt brandweerluitenant Danny Quyo. “Er was redelijk wat rookontwikkeling. De bewoonster was op het moment van de brand niet aanwezig.”

De brandweer had de brand snel onder controle. “Even hebben we niemand toegelaten in de trappenhal van het gebouw omdat er wat CO-ontwikkeling was in de gang. In de studio zelf is er redelijk wat brand en waterschade. De studio is dan ook onbewoonbaar”, aldus luitenant Danny Quyo van de Oostendse brandweer. Het gebouw diende nadien geventileerd te worden. Niemand raakte bij de brand gewond.