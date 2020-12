Burgemeester roept op na besmettingen in woonzorgcentrum: “Laat de sint dit op zijn manier verwerken, in alle rust”

Mol - De gemeente Balen heeft in een Facebookpost opgeroepen om de hulpsint die waarschijnlijk 59 bewoners van een woonzorgcentrum in Mol besmet heeft, met rust te laten. “Dit heeft hij niet gewild”, zegt Johan Leysen, de burgemeester van Balen - waar de hulpsint woont. “Zijn moeder woont ook in dat rusthuis: als hij gewoon op bezoek was geweest, had hij die mensen ook kunnen besmetten. Maar omdat hij een mijter en een staf had, wordt hij nu ineens geviseerd.”

Vanmiddag verscheen op de Facebookpagina van de gemeente Balen een bericht. “Uitspraken op sociale media richting hulpsint zijn niet oké. De hulpsint, die uit onze gemeente komt, deed zijn intrede met de beste bedoelingen om de bewoners in hun isolement een leuke dag te bezorgen. Hij is een regelmatige bezoeker (familielid van bewoner) en vrijwilliger van het woonzorgcentrum en de directie had hem gevraagd dit te doen. Hij wist op dat moment niet dat hij corona-positief was.”

Het initiatief voor het bericht kwam uit onze crisiscel, vertelt de burgemeester. “Ik heb die man aan de lijn gehad. Hij is ziek, maar daarnaast is hij helemaal ondersteboven van alle reacties. Hij wordt nu figuurlijk de zwartepiet toegeschoven, maar zo’n Sinterklaas komt niet zomaar een rusthuis binnengewaaid hé. Men heeft hem gevraagd: ze kennen hem daar omdat hij er meermaals per week zijn moeder bezoekt. Je kan discussiëren of dat sintbezoek goed verlopen is en volgens de regels van de kunst. Daar gaat het voor mij niet over: het gaat erom dat die man nu héél hard wordt aangepakt en zélf niet op de hoogte was dat hij corona had. Bovendien: hij komt daar sowieso, dus met of zonder mijter: mogelijk waren mensen ziek geworden. Als een besmetting uitbreekt in een woonzorgcentrum, dan passeert dat. Maar omdat hij een mijter en een staf bijhad, wordt hij nu met de vinger gewezen.”

Digitaal pesten

De Facebookpost gaat nog verder: ”Wij duiden hier geen schuldigen aan, maar iemand publiek aan de schandpaal nagelen, is een vorm van digitaal pesten. Het bestuur is hierin duidelijk: pesten, onder eender welke vorm, kan en mag niet gebeuren. De sint is zelf erg aangedaan van dit voorval en moet dit zelf kunnen verwerken zonder ook nog eens al die commentaren te moeten lezen. Het bestuur doet dan ook een beroep aan de burgerzin en het solidariteitsvermogen van haar inwoners. Geef de sint de kans om dit op zijn eigen manier te verwerken, in alle rust.