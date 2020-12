“Nieuwe Batman zal zwarte man zijn”

Uitgeverij DC Comics heeft aangekondigd dat de nieuwe Batman een zwarte man zal zijn. Het nieuwe personage, dat de naam Tim Fox zal krijgen, wordt mee vormgegeven door John Ridley, scenarist van de film 12 Years a Slave. “Mijn kinderen zijn voor het eerst trots op mij”, sprak hij.

De nieuwe superheld werd aangekondigd door DC Comics zelf op donderdag. De reeks zal dus geschreven worden door Ridley, de tekeningen zijn van Nick Derington en Laura Braga. Het hoofdpersonage heet Tim Fox, zoon van Lucius Fox. In de reeks is Batman dood en zal Fox optreden als de nieuwe Batman in Gotham City.

John Ridley is blij met het nieuwe hoofdpersonage en is ook trots dat zijn kinderen fier zijn op z’n werk. “Ze appreciëren wat ik maak en zijn grote supporters van mijn werk”, zei hij aan The New York Times. “Maar ze zien liever Black Panther dan 12 Years a Slave. Dus dat ik nu Batman mag maken - wetende dat het een zwarte man zal zijn - is geweldig. De hele wereld mag het slecht vinden, ik heb mijn grootste fans nu al.”