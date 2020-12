Raket van Richard Branson moet kort na lancering terugkeren door technisch probleem

Het raketschip SpaceShipTwo van Virgin Galactic - het bedrijf van Richard Branson - moest zaterdag tijdens een testvlucht omkeren en met zijn twee piloten terugkeren naar de aarde vanwege een technisch probleem. Dat heeft het bedrijf laten weten op Twitter.

“De ontstekingsprocedure van de raketmotor is niet op de juiste manier afgegaan”, zei ruimtevaartmaatschappij Virgin Galactic, die verzekerde dat het schip en de bemanning “in uitstekende staat verkeren”.

SpaceShipTwo vertrok vanaf de basis van Spaceport America in New Mexico. Maar zijn twee piloten moesten zich omdraaien en keerden iets meer dan een uur later, terug naar waar ze vertrokken waren.

“We hebben verschillende motoren klaar bij Spaceport America. We zullen het schip controleren en de vlucht binnenkort hervatten”, zei Virgin Galactic, zonder verdere details te geven.

Het bedrijf is van plan passagiers mee te nemen die honderdduizenden dollars kunnen betalen en een paar minuten aan de rand van de ruimte zweven.

SpaceShipTwo zal zijn eerste passagiers in de ruimte inschepen in 2021, en 600 mensen hebben hun ticket voor deze eerste vlucht al gekocht voor een bedrag van $ 250.000.

De ontwikkeling van het Virgin Galactic-raketschip, SpaceShipTwo genaamd, werd met name vertraagd door een ongeval in 2014 toen een fout in de bediening van een van de twee piloten ervoor zorgde dat het vliegtuig tijdens de vlucht uiteenviel.