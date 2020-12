Amerikanen nemen beheer oorlogsmonument Bastenaken over

België heeft het beheer en onderhoud van het oorlogsmonument nabij Bastenaken overgedragen aan een Amerikaans overheidsagentschap. Dat meldt de Amerikaanse ambassade in ons land. Het Mémorial du Mardasson huldigt Amerikaanse soldaten die het leven lieten op Belgische bodem tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Het monument in de vorm van een ster met vijf punten is een van de bekende oorlogssites in de regio, waar Duitse troepen rond de jaarwisseling van 1944-1945 met het Ardennenoffensief een laatste poging lanceerden om het tij te keren. De overdracht vormt het hoogtepunt van een project dat ambassadeur Ronald Gidwitz in 2019 lanceerde om een fonds op te richten voor de restauratie van het monument. Vorig jaar was het de 75ste verjaardag van het Ardennenoffensief.

“Het is een manier om dankbaarheid te betuigen aan de bevolking van België, die onmiddellijk na de oorlog geld inzamelde voor het ontwerp en de bouw van een monument ter eeuwige herinnering aan de Amerikaanse bevrijders tijdens het Ardennenoffensief”, zegt de ambassade in een persbericht. De Regie der Gebouwen en de stad Bastenaken stemden in met een erfpachtovereenkomst van 99 jaar met de ‘American Battle Monuments Commission’ (ABMC).

ABMC is voortaan verantwoordelijk voor de zorg en het beheer van het Mardasson Memorial, “om de veiligheid van de bezoekers te waarborgen en de bezoekerservaring te verbeteren”. Gisteren werd een gedenkplaat onthuld aan het monument. Burgemeester Benoît Lutgen, ambassadeur Ronald Gidwitz, ABMC-secretaris William M.Matz en staatssecretaris Mathieu Michel, die verantwoordelijk is voor de Regie der Gebouwen, tekenden daarbij present.

Het memoriaal zal de naam ‘Battle of the Bulge Memorial" krijgen. “Het is de enige herdenkingsplaats ter nagedachtenis aan alle Amerikaanse troepen die vochten in de Slag om de Ardennen, de grootste en bloedigste strijd van de Verenigde Staten op Europees bodem tijdens de Tweede Wereldoorlog.” Tijdens de zes weken strijd lieten 19.000 Amerikaanse soldaten het leven en bijna 60.000 raakten gewond.