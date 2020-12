“Vijf minuutjes vertier, maar een enorme impact”: gouverneur Cathy Berx kritisch over uitbraak na sintbezoek in woon-zorgcentrum

Mol -

In het woon-zorgcentrum in Mol waar 59 senioren besmet zijn geraakt met het coronavirus na een Sinterklaasbezoek, moeten besmette patiënten nu gescheiden worden van de gezonde bewoners. “Een enorme verhuisoperatie”, verzucht gouverneur Cathy Berx, die voorspelt dat er wekenlang strenge maatregelen nodig zullen zijn. “Dit was volstrekt onverantwoord: van die vijf minuutjes vertier, zullen we nu wekenlang nog de impact voelen.”