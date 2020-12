PVDA-kopstuk trekt van leer tegen aanpak coronacrisis: “De regering behandelt de mensen als kleuters”

Fractieleider Jos D’Haese (PVDA) is in een interview met ‘De zondag’ zeer kritisch over de aanpak van de coronacrisis. Er schort vooral wat op het vlak van testen, contacten opsporen en bronnen zoeken, klinkt het.

De 28-jarige D’Haese is kwaad dat ons land de coronacrisis maar niet onder controle krijgt. “In veel Aziatische landen kun je alweer feesten, hè. Dat is het resultaat van preventief en daadkrachtig beleid. Preventief betekent testen, contacten opsporen en bronnen zoeken. Daadkrachtig betekent broeihaarden snel isoleren. Wij struikelen van golf naar golf en nóg staan die zaken niet op punt.”

D’Haese wijst ook naar bedrijven waar amper gecontroleerd wordt op de maatregelen. “De regering is heel gretig in het controleren van het sociale leven. Men wil zelfs drones uitsturen. Maar op het bedrijfsleven wordt er amper gefocust. De werkvloer is nochtans de voornaamste besmettingsbron na de familie”, zegt hij. “De regering behandelt de mensen als kleuters. Als je niet braaf bent, dan gaan we je straffen. We staan voor een gevaarlijk hellend vlak. Zie wat in Willebroek gebeurd is. De avondklok wordt daar misbruikt voor andere doeleinden.”