Britse ministers waarschuwen winkels al voor ‘no deal’-Brexit: “Sla genoeg voorraden in”

Hoewel er nog altijd een (kleine) kans is dat er zondag een Brexit-akkoord wordt bereikt, spoort de Britse regering de supermarkten nu al aan om genoeg voorraad in huis te halen. Experts voorspellen dat bij een ‘no deal’ mensen gaan hamsteren en er mogelijk drie maanden een voedseltekort zal zijn.

LEES OOK. Harde Brexit steeds dichterbij en die vechtscheiding gaan we voelen in onze portefeuille

De Brexit werd afgelopen week al pijnlijk zichtbaar toen vrachtwagens massaal Calais bereikten om over te steken richting het Verenigd Koninkrijk. Als er een ‘no deal’-Brexit komt, verwachten specialisten een paniekreactie bij de bevolking. Mensen zullen massaal gaan hamsteren. Om voedseltekorten tegen te gaan zeggen Britse ministers dat supermarkten best een voorraad beginnen aan te leggen. “Bereid je voor op een no deal.”

De waarschuwing ging niet alleen over voedsel. De Britse minister van Gezondheid had ook een boodschap voor apothekers en ziekenhuizen. Zij worden aangespoord om een voorraad medicatie, vaccins en andere medische benodigdheden aan te leggen voor zeker zes weken.

De deadline voor de Brexit-onderhandelingen loopt zondag af. Op dit moment ziet het er niet naar uit dat er nog een akkoord uit de bus zal komen en er dus op een no deal afgestevend wordt.