Rellen in Washington DC na protest tegen verkiezing Joe Biden: vier mensen neergestoken

Het was zaterdag een woelige avond in Washington DC. Een betoging tegen de verkiezing van Joe Biden als president ontaardde uiteindelijk in rellen. Vier mensen werden neergestoken en nog eens 23 werden gearresteerd.

De extreemrechtse actiegroep Proud Boys was zaterdagavond met andere pro-Trump groepen in de Amerikaanse hoofdstad op straat gekomen om tegen de verkiezing van Joe Biden als president te protesteren. Tegelijk was er ook een tegendemonstratie aan de gang van het extreemlinkse Antifa. De politie kon niet voorkomen dat beide groepen met elkaar in aanraking kwamen.

Het kwam tot schermutselingen en e politie had alle moeite van de wereld om de amokmakers weer uit elkaar te drijven. Als de agenten er eindelijk in slaagden - onder meer door middel van pepperspray te gebruiken - herorganiseerden de betogers zich en gingen ze elders gewoon opnieuw op de vuist.

Vier mensen raakten uiteindelijk zwaargewond en belandden in het ziekenhuis met steekwonden. Er werden 23 arrestaties verricht.

Ook in Georgia, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Nevada en Arizona, de plekken waar Trump de verkiezingsresultaten nog probeert te veranderen, braken er rellen uit.