Winkels opnieuw dicht? Harde lockdown op komst voor Duitsland

Het ziet er naar uit dat de Duitsers volgende week in een harde lockdown gaan, en dat tot na de jaarwisseling. Bondskanselier Angela Merkel zit daarover zondag in spoedoverleg samen met de 16 deelstaten, nu de coronacijfers in het land de afgelopen dagen grimmige records breken.

De videoconferentie tussen Merkel en de deelstaten start naar verwachting om 10.00 uur. De bondskanselier en andere topfunctionarissen dringen aan op een landelijke reactie.

De staten stemden begin november al in met een gedeeltelijke lockdown, waardoor alle bars, restaurants en recreatiefaciliteiten moesten sluiten, terwijl winkels en scholen open bleven. Die maatregelen hebben echter te weinig uitgehaald. Duitsland registreerde de afgelopen dagen grimmige records en ziekenhuizen in sommige regio’s zitten op hun maximumcapaciteit.

Bij een volledige lockdown zouden naar verwachting alle winkels sluiten tot ver in het nieuwe jaar. Ook strengere contactbeperkingen staan op de agenda.

Volgens bericht in de media zouden de federale en de deelstaatregeringen zaterdag al de grote lijnen hebben afgeklopt. De lockdown zou uiterlijk woensdag beginnen. Contacten worden beperkt tot twee huishoudens en maximaal vijf personen, met uitzondering van kinderen onder de 14 jaar. Tussen 24 en 26 december zou dat worden verhoogd tot maximaal 10 personen en meer dan twee huishoudens, als het gaat om mensen die rechtstreeks verwant zijn. De deelstaten raakten het echter niet eens over de vraag of scholen en kinderopvang open moeten blijven.

Vrijdag steeg het aantal gevallen van coronavirus en het dodental in het land naar de hoogste percentages tot nu toe, met 29.875 nieuwe coronavirusinfecties en 598 sterfgevallen. Zondag waren er 20.200 nieuwe gevallen, waarmee het totale aantal bevestigde infecties bij de pandemie tot dusver op 1.320.716 komt. Het dodental steeg met 321 tot 21.787.