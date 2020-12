Vrouw vermoord aangetroffen in appartement: slachtoffer met geweld om het leven gebracht

In een appartement in de Memlingstraat in Antwerpen is zaterdagavond een 63-jarige vrouw vermoord. “Vermoedelijk werd ze met een mes om het leven gebracht”, zegt het parket.

De hulpdiensten werden zaterdagavond even na 21 uur naar de Memlingstraat, in de buurt van het Stadspark in Antwerpen, gestuurd voor een incident in een appartement. “In het appartement op de eerste verdieping trof de politie een 63-jarige vrouw aan”, bevestigt parketwoordvoerder Kristof Aerts. “Voor haar kwam alle hulp te laat.”

Onmiddellijk was duidelijk dat de vrouw het slachtoffer van geweld geworden was. “Vermoedelijk werd ze met een mes om het leven gebracht”, zegt Aerts.

Zaterdagavond en -nacht waren politie, labo en parket lange tijd bezig in het appartement waar het lichaam van de vrouw gevonden werd. Om enigszins beschut voor de regen te overleggen werd het naastgelegen wassalon als ‘vergaderlokaal’ gebruikt.

“Het parket heeft een onderzoeksrechter gevorderd voor moord en is ook samen met de onderzoeksrechter ter plaatse afgestapt. Het onderzoek wordt volop verdergezet”, besluit Aerts.

