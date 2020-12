Lockdownfeestje met ruim 100 aanwezigen stilgelegd in Laken: “Er was zelfs een shuttledienst van en naar de feestlocatie”

Brussel - De Brusselse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag rond 2 uur een lockdownfeestje met ruim honderd aanwezigen stilgelegd in Laken, zo bevestigt de politie aan onze redactie. Het feest vond plaats in een loods, waar een discotheek en een shishabar waren geïnstalleerd. De politie trof naast alcohol ook honderden capsules lachgas aan.

De politie kwam ter plaatse na een klacht wegens geluidsoverlast. De aanwezigen probeerden weg te vluchten, maar de agenten konden toch nog 60 personen identificeren. Er zouden personen uit heel het land aanwezig geweest zijn, net als enkele Fransen en Nederlanders. Iedereen die geïdentificeerd kon worden, kreeg een proces-verbaal en riskeert minstens 250 euro boete. De organiseert riskeert 750 euro boete.

“Het was opvallend om te zien welke voorbereiding hieraan voorafging”, aldus politiewoordvoerder Olivier Slosse. “Dit is niet zomaar geïmproviseerd. Het materiaal wordt gehuurd, de drank wordt ter plaatse gehaald… In dit geval was er zelfs sprake van een shuttledienst die mensen ging van en naar de feestlocatie vervoerde. Het zijn echt mensen die bewust feesten organiseren, hoewel ze goed weten dat het niet mag.”

Ook lockdownfeestjes in Eupen en Virton

Afgelopen nacht is de politie ook binnengevallen bij lockdownfeestjes in Saint-Mard, een deelgemeente van Virton in het zuiden van Luxemburg, en in Eupen in Duitstalig-België.

In Virton was er volgens het parket van Luxemburg een feestje in een vakantiehuis gaande met een 50-tal personen. De politie had melding gekregen van een 20-tal personen. Eens ze toelating kregen om binnen te gaan, troffen de agenten een 50-tal mensen aan, allen afkomstig uit Frankrijk. Ze kregen elk een boete voor onmiddellijke inning van 250 euro. De eigenaar van het pand werd verhoord en er is een proces-verbaal tegen die persoon opgesteld. Het parket zet de zaak nu voort.

Ook in Eupen werden feestvierders betrapt, meldt politiezone Vesdre-Gueule. Rond 5 uur maakten de agenten een einde aan een feest in een appartement. Bij aankomst stond de muziek luid en de aanwezigen droegen geen masker. De politie stelde acht pv’s op. Het gaat om personen van 19 tot 27 jaar uit de regio van Eupen.