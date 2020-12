Politie legt trouwfeest en feest in café stil: “Gasten probeerden naar het dak te vluchten”

Deurne - Op twee plaatsen in het Antwerpse district Deurne heeft de politie zaterdagavond lockdownfeesten stilgelegd. Het ging om een trouwfeest in de Van Cortbeemdelei en een feest in een café op de Lakborslei, telkens met een twintigtal mensen.

In de Van Cortbeemdelei in Deurne trof de politie 22 personen, vooral vrouwen, aan die er een feest hielden. “Er werden eten, drinken en cadeaus gevonden”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom. Volgens onze informatie werd in de woning een trouwfeest gehouden.

“Bij de controle probeerden enkelen naar het dak te vluchten”, zegt Migom nog. “De politie kon dat vanop de straat zien gebeuren waarop iedereen terug naar binnen ging.” Binnen bleken enkele aanwezigen zich ook te verbergen, bijvoorbeeld achter wasmanden.

Ook op de Lakborslei werd zaterdagavond een feest onderbroken door de politie. In een café waren achttien personen aanwezig, allemaal vrouwen. Om niet betrapt te worden hadden ze de ramen en deur afgeplakt. “Om zo de activiteiten aan het zicht te onttrekken”, bevestigt politiewoordvoerder Migom. Twee personen probeerden zich bij de controle in de kelder te verstoppen. Twee aanwezigen bleken illegaal in het land te verblijven.

De veertig overtreders zullen een dagvaarding voor de politierechtbank krijgen. Zaterdagmiddag werd, ook op de Lakborslei, al een bijeenkomst met dertig mensen stilgelegd.