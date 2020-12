Duitsland vanaf 16 december in harde lockdown: scholen toe, verplicht thuiswerk, verbod op vuurwerk

Duitsland gaat in harde lockdown vanaf 16 december. Dat zijn bondskanselier Angela Merkel en de deelstaten zondag overeengekomen. De lockdown gaat in op 16 december en duurt tot 10 januari.

Het openbare leven in Duitsland zal vanaf aanstaande woensdag drastisch worden stilgelegd. De detailhandel, met uitzondering van winkels voor dagelijkse boodschappen, moet sluiten, aldus Merkel. De gedeeltelijke lockdown, die sinds begin november van kracht is, was “niet genoeg”, zei de CDU-politica in Berlijn. De aanscherping van de maatregelen heeft impact op de kerstvakantie. Maar: “We zijn gedwongen te handelen en handelen nu.”

Er gelden ook strikte regels voor privécontacten - maximaal vijf personen uit maximaal twee huishoudens - met een lichte versoepeling voor kerst. Telewerk wordt de norm en de scholen en kinderdagverblijven gaan dicht. Daarnaast komt er ook een verbod op de verkoop van vuurwerk en een verbod op alcoholconsumptie in het openbaar. Op oudejaar geldt een samenscholingsverbod. Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Coronatests in woon-zorgcentra worden verplicht.

Mogen wel nog onder meer open blijven: supermarkten, apotheken, babyspeciaalzaken, winkels voor medische artikelen, drogisterijen, opticiens en banken.

De deelstaten stemden begin november al in met een gedeeltelijke lockdown, waardoor alle bars, restaurants en recreatiefaciliteiten moesten sluiten, terwijl winkels en scholen open bleven. Die maatregelen hebben echter te weinig uitgehaald. Duitsland registreerde de afgelopen dagen grimmige records en ziekenhuizen in sommige regio’s zitten op hun maximumcapaciteit.

Vrijdag steeg het aantal gevallen van coronavirus en het dodental in het land naar de hoogste waarden tot nu toe, met 29.875 nieuwe coronavirusinfecties en 598 sterfgevallen. Zondag waren er 20.200 nieuwe gevallen, waarmee het totale aantal bevestigde infecties bij de pandemie tot dusver op 1.320.716 komt. Het dodental steeg met 321 tot 21.787.