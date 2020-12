Enkele dagen geurhinder mogelijk na brand bij Bionerga in Houthalen

Houthalen-Helchteren - Door een brand in een grote houtvoorraadbunker bij de afvalverbrandingsoven van Bionerga in Houthalen-Helchteren, kunnen omwonenden mogelijk enkele dagen geur- en rookhinder ondervinden. Zaterdagavond kort voor 22 uur brak er een brand uit, die vooral rookontwikkeling veroorzaakte. De brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg met de korpsen van Genk en Houthalen-Helchteren ging ter plaatse.

Na grondig onderzoek werd beslist het hout gecontroleerd te laten uitbranden. Er is geen gevaar voor de omliggende bedrijven en bewoners.

“De brand is ontstaan door broei of zelfontbranding. Het vuur in de opslagbunker is zondagmorgen terug aangewakkerd. Het gaat uitsluitend om houtafval. Er is geen risico voor omliggende bedrijven en bewoners. De brandweer en het bedrijf beslisten het opgeslagen hout gecontroleerd te laten uitbranden. Mogelijke geur- en rookhinder kan een aantal dagen aanhouden”, laat burgemeester Alain Yzermans (SP.A) van Houthalen-Helchteren zondag weten.

Bij de brand vielen geen gewonden.