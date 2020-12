Politie legt verjaardagsfeestje stil met achttien Fransen, ook vier Chiroleden beboet

Wingene / Tielt - De politiezone Regio Tielt ging vrijdagavond op pad om drie samenscholingen stil te leggen. In totaal kregen zeventien personen, onder wie vier Chiroleden, een boete van 250 euro. Ook zaterdag werd een Frans gezelschap uit een vakantiehuis gezet.

Het eerste adres van de politie was een appartement in Tielt. Daar betrapten de ordehandhavers iets voor 20 uur vijf vrienden die waren samengekomen om iets te eten en te drinken. Ze kwamen allemaal van een ander adres.

Om middernacht moest de politie vervolgens langsgaan bij de Chiro in Zwevezele, waar enkele leden waren samengekomen in het clublokaal om iets te drinken. De inspecteurs troffen maar vier man aan, maar de vele lege flesjes die er stonden, deden de agenten vermoeden dat er meer volk over de vloer was gekomen.

Nog geen half uur later vond de politie in Zwevezele nog een samenscholing: weer op een appartement waren acht vrienden samengekomen voor een gezellig samenzijn. Ook zij waren allemaal op een ander adres ingeschreven.

Verjaardagsfeestje

Ook zaterdagavond legde de politie een lockdownfeestje stil in de Gravestraat in Wingene. In een vakantiewoning werd een verjaardag gevierd met discobar, hapjes en flink veel drank. Er werden achttien personen geïdentificeerd, voornamelijk Fransen uit de voorsteden van Parijs. Ze hadden de woning gehuurd.

Toen de politie tussenkwam, zijn enkele feestvierders weggevlucht. Buurtbewoners hadden er nog een paar opgemerkt, maar die werden niet meer teruggevonden. Ze lieten wel een plastic tas achter met onder andere lachgas. Nadat ze beboet werden, mocht het gezelschap terug huiswaarts vertrekken.

Zo snel mogelijk inenten

“Bijzonder spijtig”, reageert burgemeester Hendrik Verkest (CD&V), die vrijdag nog had laten weten dat hij Wingene een voortrekkersrol wilde laten spelen bij de vaccinatie. “Het toont aan dat controles en handhaving nodig zijn, want jonge mensen zijn moeilijk in de hand te houden. Ze willen tijdens hun studententijd samen iets drinken of bij hun liefje zijn, wat heel menselijk is, maar we moeten het opvolgen. Daarom willen we onze inwoners zo snel mogelijk inenten om hen te beschermen tegen het virus. Enkel zo kunnen we de derde golf vermijden.”