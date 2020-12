Brexit gesprekken worden dan toch nog verdergezet

De Brexitgesprekken worden toch weer verder gezet. Dat zeggen Ursula von der Leyen en Boris Johnson in een gezamenlijk statement.

Normaal was zondag de dag van de laatste kans. Als er vandaag geen akkoord uit de bus zou komen, zou het Verenigd Koninkrijk uit de EU stappen zonder akkoord, een ‘no deal’ Brexit dus. Johnson en von der Leyen hadden vanochtend een lang telefoongesprek. Ze kwamen overeen om de onderhandelingen verder te zetten.

“Een zeer nuttig telefoongesprek. We hebben grote pijnpunten kunnen bespreken. Onze teams zijn dag en nacht aan het onderhandelen de laatste dagen. Ondanks het feit dat er al meer dan een jaar gesprekken lopen, vinden we het belangrijk om vandaag toch extra moeite te doen om tot een akkoord te komen. We hebben de opdracht gegeven aan onze teams om verder te doen en in het elfde uur een akkoord te vinden.”

Er werd geen nieuwe deadline vrijgegeven. Wel loopt op 31 december de transitieperiode af, daarna stoppen ook de onderhandelingen.