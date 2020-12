Ook Nederland gaat richting strengere maatregelen, winkels mogelijk voor het eerst dicht

Gaan de winkels in Nederland voor het eerst sinds de coronacrisis dicht? Het ziet ernaar uit dat die plannen op tafel liggen van de regering-Rutte. Zondag kondigde ook Duitsland al aan opnieuw in ‘harde lockdown’ te gaan.

Ook in Nederland is er sprake van stijgende coronacijfers. Mogelijk worden bioscopen, musea en andere ‘doorstroomlocaties’ daarom gesloten. Voor het eerst komt ook de sluiting van de detailhandels op tafel. Zover was het in Nederland nog niet gekomen. Ook een verlengde kerstvakantie voor de scholen, met daarin een week thuisonderwijs, behoort tot de mogelijkheden.

Bij het informele overleg van zondag in het Catshuis zullen de meeste bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Ze zullen zich laten bijpraten door deskundigen zoals RIVM-directeur Jaap van Dissel. Behalve premier Mark Rutte en vicepremiers De Jonge, Ollongren en Schouten zijn ook de ministers Hoekstra, Wiebes, Koolmees, Van Ark, Grapperhaus en Slob aanwezig. Een beslissing wordt vandaag niet verwacht. De premier plant op dinsdagavond het volk toe te spreken.

Aanleiding om nieuwe maatregelen te overwegen, is het stijgend aantal besmettingen. Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 8.894 positieve tests gemeld bij het RIVM. Op donderdag meldde het RIVM bijna 8800 nieuwe gevallen. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, de eerste dagen na de piek van de tweede coronagolf. Het kabinet stelde medio oktober een gedeeltelijke lockdown in om de verspreiding tegen te gaan. Sindsdien is de horeca gesloten en zijn de toegestane groepsgroottes teruggebracht.