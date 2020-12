Waarom de Brexit-onderhandelingen toch nog voortgezet worden: “Boris Johnson begint enorme gevolgen van no deal te beseffen”

Nee, we weten nog altijd niet of Groot-Brittannië met of zonder akkoord Europa vaarwel gaat zeggen. Na een gesprek tussen de Britse premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zondagmiddag is beslist om de onderhandelingen toch nog voort te zetten. “Johnson begint zich wellicht te realiseren welke enorme consequenties een no deal heeft”, zegt Europaspecialist Hendrik Vos.