Omgekeerde kerstboom vol mondmaskers zorgt voor mysterie: “Voor mijn part mag hij blijven staan”

Zedelgem / Veldegem - Een kerstgrapje in sombere tijden, een filosofisch kunstenaarsinitiatief of een vorm van protest? De omgekeerde kerstboom op de rotonde Torhoutsesteenweg-Koning Albertstraat in Veldegem zorgt voor mysterie, want niemand weet hoe het ding vol mondmaskers er terechtkwam.

Een omgekeerde kerstboom, de afgezaagde stam omhoog, maar verlicht en zonder kerstballen. Wél aangekleed met mondkapjes. De boom dook zaterdagochtend plots op, op de rotonde langs de Torhoutsesteenweg in Veldegem. Voorlopig kon niemand achterhalen wie de kerstboom er plaatste en waarom dat precies gebeurde.

Ook burgemeester Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw) niet, die de omgekeerde boom zaterdagochtend opmerkte toen ze op weg was naar het gemeentehuis. “Om halfnegen zag ik hem staan. Ik ging langs bij de politie, maar daar was geen melding binnengekomen. Vrijdagavond stond hij er nog niet, dus gaan we ervan uit dat de boom er in de nacht van vrijdag op zaterdag voor de avondklok werd gezet.”

De burgemeester ging ook langs bij de gemeentediensten. “Maar ook daar kon niemand me wijzer maken”, zegt ze. “Misschien is het een verwijzing naar hoe de wereld momenteel op zijn kop staat? De Torhoutsesteenweg is een gewestweg en dus moet het Agentschap Wegen en Verkeer beslissen of hij kan blijven staan, maar ik zie er geen graten in. De boom zorgt niet voor overlast of gevaar en doet ons met een knipoog nadenken.”