Ook kerstman moet na commotie mondmasker dragen in winkelstraat: “Maar alle elfjes droegen het correct”

Halle - De Halse winkelstraten hielden het relatief rustig tijdens het eerste van drie weekends kerstshoppen. De alarmdrempel werd nooit bereikt. Wel greep burgemeester Marc Snoeck in bij de stand van de Kerstman, die hij verplichtte een mondmasker te dragen.

De Verenigde Handelaars van Halle hadden donderdagavond nog alles uit de kast gehaald om het stadscentrum te versieren met 250 kerstbomen en levensgrote notenkrakers, bovenop de kerstverlichting die de stad via een firma had laten aanbrengen. Dat zorgde voor gezelligheid, maar omdat mensen nog steeds verplicht worden alleen te shoppen en de horeca nog gesloten blijft, leidde dit niet tot een overrompeling in de winkelstraten.

“We hadden stewards ingezet die om het half uur een druktecode doorstuurden samen met een foto die ter plekke was genomen. Zo konden we centraal de drukte heel goed monitoren. Het systeem werd dit weekend voor de eerste keer gebruikt omdat er onlangs een wifi-netwerk in de winkelstraten werd uitgerold”, zegt burgemeester Marc Snoeck (SP.A). “De druktebarometer stond zaterdag de hele dag op een of op twee. Pas bij code vier moeten we ingrijpen en de straten afsluiten. Maar zover kwam het dus niet.”

Kerstman met mondmasker

Op de sociale media rees wel wat commotie over de Kerstman die zonder mondmasker met mensen op de foto ging. “De Kerstman zat in een glazen sneeuwbol, maar af en toe had de man ook wat lucht nodig. Wanneer hij even uit de glazen bol kwam, vroegen mensen hem ook of ze met hem een foto mochten maken. Alle elfjes die bij hem waren, droegen correct een mondmasker maar de Kerstman zelf op dat moment niet”, zegt de burgemeester. “Omdat zaterdag net het verhaal bovenkwam van een hulpsint als superverspreider van het coronavirus in een woon-zorgcentrum in Mol, deed dit ook in Halle wenkbrauwen fronsen. Daarom hebben we ingegrepen en ook de Kerstman verplicht om buiten zijn glazen bol een mondmasker te dragen.” De Kerstman ging gewillig in op de aanpassing en bleef zondag meer in zijn sneeuwbal, of hij droeg een driedubbele sjaal als hij er toch even uitkwam.

De Kerstman is ook volgend weekend nog in Halle. Op zondag 20 en 27 december zijn de winkels opnieuw open.