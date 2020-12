Toren van menselijke schedels verbaast archeologen

Met 119 schedels van mannen, vrouwen en kinderen die teruggevonden werden, blijkt dat een bekende Azteekse toren heel wat groter is dan eerst werd gedacht. Archeologen hebben nieuwe stukken van de “Toren van Schedels” blootgelegd. De toren is zo’n 600 jaar oud.

In maart ontdekten het team de façade en oostelijke zijde van de toren. De toren werd vijf jaar geleden voor het eerst ontdekt en zou deel zijn van Huey Zompantli, een grote verzameling schedels die de Spaanse conquistadores schrik zou hebben aangejaagd toen ze de stad in 1521 veroverden.

De unieke structuur is te vinden onder de grote kathedraal van het huidige Mexico City, die gebouwd is over de Templo Mayor, een van de grootste tempels van de Azteekse hoofdstad Tenochtitlan.

