Verplichte negatieve coronatest voor wie België binnenkomt: kan dat werken? Welke landen doen het al?

Viroloog Marc Van Ranst liet zondagmiddag in De Zevende Dag op Eén een ballonnetje op: “We moeten eigenlijk iedereen die ons land binnen wil komen een negatieve coronatest vragen”, zei hij. “Anders is het dweilen met de kraan open.” Maar hoe organiseer je zoiets praktisch, is het wel haalbaar en zou zoiets het aantal besmettingen verder kunnen laten zakken?