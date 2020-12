Drie mannen aangehouden voor cannabisplantage in Ingelmunster

Ingelmunster - De onderzoeksrechter in Kortrijk heeft drie twintigers aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het opzetten van een cannabisplantage in Ingelmunster. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zondag. De plantage was recent al ontmanteld.

De recent ontmantelde cannabisplantage werd vrijdagavond aangetroffen in een pand in Ingelmunster. Naar aanleiding van die ontdekking werd een gerechtelijk onderzoek gestart. Door de ontmanteling is het voorlopig nog moeilijk om de precieze omvang van de plantage in te schatten. Het is ook nog onduidelijk hoe vaak er mogelijk is geoogst.

Drie jongemannen werden opgepakt op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij de cannabisplantage. Het gaat om twee Albanezen en een man uit de provincie Vlaams-Brabant. De twintigers werden zondag aangehouden door de onderzoeksrechter.

De raadkamer in Kortrijk zal vrijdag moeten oordelen of ze al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.