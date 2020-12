Spaanse politie arresteert neonazi’s met terreurplannen

De Spaanse politie heeft twee mannen gearresteerd die in drugs handelden om met de opbrengsten wapens te kopen voor hun neonazistische groepering, heeft de politie zondag gemeld. De arrestaties zijn het resultaat van een onderzoek dat langer dan een jaar heeft geduurd.

De mannen wilden wapens kopen en “geïsoleerde racistische groepen” opzetten, aldus de politie. Bij een huiszoeking werd onder meer een nazivlag aangetroffen. Rechercheurs ontdekten ook steunbetuigingen aan Brenton Tarrant, de Australiër die in maart 2019 51 moskeegangers vermoordde in het Nieuw-Zeelandse Christchurch.

“In de berichten op het internet uitten ze de intentie om wapens te verkrijgen en wat zij een rassenoorlog noemden voor te bereiden met de intentie om een soort van aanval uit te voeren”, staat in de verklaring van de Spaanse politie.

De mannen zijn voorgeleid aan de rechter in de Catalaanse stad Lleida en worden aangeklaagd voor haatmisdrijven, bezit van wapens en explosieven, het steunen van racistisch terrorisme en delicten tegen de volksgezondheid. De verdachten zijn op borgtocht vrijgelaten.

De aanhoudingen vonden plaats in de plaats Ronda in het zuidelijke Andalusië en in de stad Pamplona in het noordwesten van het land. Hert onderzoek begon in september 2019 na twee arrestaties in Lleida.