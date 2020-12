Na de coronabom bij Beerschot, nu de bevestiging: wedstrijd op STVV gaat dinsdag niet door

Na het verlies tegen Moeskroen kwam er vandaag nóg slecht nieuws vanop het Kiel. Bij Beerschot hebben elf mensen, waaronder zeven spelers, positief getest op het coronavirus. De wedstrijd van dinsdag in Sint-Truiden is uitgesteld.

Drie besmette spelers ontbraken al in Moeskroen: Tarik Tissoudali, Frédéric Frans en Wouter Biebauw. Zij hebben het virus vermoedelijk opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Eupen, waar ze intussen al met 18 (!) gevallen zitten.

Zaterdag onderging iedereen een nieuwe test en vandaag vielen die resultaten zwaar tegen. Acht nieuwe besmettingen, bovenop de drie die er al waren. Volgens onze informatie zijn onder meer Rapha Holzhauser, Musashi Suzuki, Pierre Bourdin en Dario Van den Buijs getroffen. Dat doet ook een alarm afgaan in Moeskroen, want zij stonden zaterdag allemaal nog op het veld.

Uitstel

Beerschot vroeg om deze reden uitstel voor de wedstrijd van dinsdag in Sint-Truiden, wat een dag later bevestigd werd door de Pro League. Ook de thuismatch tegen Cercle Brugge volgend weekend komt in gevaar.

“Conform het Covid-19 Protocol en het Bondsreglement diende de club een aanvraag in, waarna de kalendermanager besloot de wedstrijd uit te stellen”, klinkt het in een mededeling. “De nieuwe datum wordt later gecommuniceerd.”