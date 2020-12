Parket van Bergen verdenkt Franco Dragone van valsheid in geschrifte

Franco Dragone - bekend als regisseur en jaren de sterke man achter Cirque Du Soleil - wordt er door het parket van Bergen van verdacht valse documenten te hebben ingediend om zichzelf te vrijwaren van belastingfraude, meldt Le Vif zondag. Het gaat om vier documenten die hij in 2016 aanbracht.

Het parket van Mons had enkele maanden geleden al de verwijzing naar de strafrechtbank van Franco Dragone en ING gevraagd. Ze worden verdacht van belastingfraude en het witwassen van 19,7 miljoen euro. Maar afgelopen maart had het parket ook al een onderzoek gevorderd naar de documenten die Dragone in 2016 had voorgelegd aan de bijzondere belastinginspectie.

Het gaat om vier documenten uit 2015, ondertekend door de twee officiële directeuren van Canterlo Limited, een offshorebedrijf op de Britse Maagdeneilanden opgericht door Dragone in 1998. Ze registreren 52 afzonderlijke dividendbetalingen van Canterlo aan zijn aandeelhouder Franco Dragone tussen augustus 2006 en oktober 2015, voor een totaal van meer dan 35,3 miljoen dollar.

Maar de officier van justitie is van mening dat deze documenten die Dragone aan de belastingdienst bezorgde, a posteriori definiëren als “dividenden”. Voor het parket gaat het dus om “vervalsing van openbare, commerciële of privédocumenten”.

Het onderzoek toonde ook aan dat “Canterlo-resoluties worden opgesteld vanuit La Louvière en vervolgens naar Austin Sealy worden gestuurd”, aldus een rapport van het Centraal Bureau voor de Repressie van Corruptie (OCRC) van 11 maart. De aanklager is van mening dat de tientallen miljoenen royalty’s die Canterlo ontving, in België hadden moeten worden belast (en niet op de Maagdeneilanden tegen het nultarief), aangezien Canterlo in feite werd bestuurd vanuit La Louvière.