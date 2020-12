In de gevangenis van Turnhout heeft Christophe V. (36) zichzelf van het leven benomen. De man zat in hechtenis voor de doodslag op zijn vriendin Naomi Melaer (25) begin april in Zonhoven.

De dertiger werd donderdagochtend dood aangetroffen in zijn cel. Hij had zich ’s nachts verhangen. Christophe is de pleegzoon van een Herentals koppel dat in hun leven ongeveer zeventig pleegkinderen ...