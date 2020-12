STVV begon het tijdperk-Peter Maes met een nederlaag. Aan goede wil geen gebrek bij de Kanaries, die echter een lesje in efficiëntie kregen en de rode lantaarn doorgeschoven kregen van Moeskroen. Vijf conclusies na alweer een frustrerende avond voor STVV.

1) Gretige start

STVV startte bijzonder gretig aan de wedstrijd. Ook de voorbije speeldagen was die honger naar punten er wel bij de Kanaries, dat was nu niet anders. Met een coachende Teixeira in de defensie ...