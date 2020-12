Club Brugge ook zonder Ruud Vormer in Mechelen, Mbayo test positief bij Gent

Club Brugge mist Ruud Vormer, Siebe Schrijvers en Ethan Horvath ook donderdag op KV Mechelen. Het trio legde vorige vrijdag een positieve coronatest af en wordt pas na zeven dagen opnieuw getest. De andere spelers leggen vandaag een nieuwe test af. Club houdt zijn hart vast voor meer besmettingen.

Hoe Ruud Vormer, Siebe Schrijvers en Ethan Horvath besmet geraakten, is een mysterie. “Ik leef elke dag samen met Ruud en Siebe”, zei Hans Vanaken na de 0-2-zege op Antwerp. “Hoe kunnen zij dan het virus krijgen en wij niet? Het is soms een vraagteken.”

Coach Philippe Clement probeert filosofisch met de nieuwe besmettingen in zijn spelersgroep om te gaan. “Ik denk dat we sowieso al strengere maatregelen namen dan de andere ploegen. Gewoon omdat dat door onze accommodatie mogelijk is. Elke speler kan zich douchen en omkleden in zijn eigen kamer. Natuurlijk trainen ze wel samen en zitten we ook samen op de bus. Als je iedereen in een aparte taxi zou zetten, kan je dan nog spreken van een groepssport? We proberen zo voorzichtig mogelijk te blijven en de maatregelen na te leven. Als er besmettingen zijn, moet je dat ondergaan.”

Geen enkele van de positief geteste spelers heeft symptomen. Club hoopt dat er bij de nieuwe testronde vandaag geen nieuwe gevallen bijkomen. Vormer, Schrijvers en Horvath worden pas vrijdag opnieuw getest. Volgens het corona-protocol van de Pro League moeten er zeven dagen gewacht worden sinds de eerste positieve test.

Mbayo positief bij AA Gent

Na enkele relatief rustige weken op coronavlak was het dit weekend opnieuw raak bij de Buffalo’s: Dylan Mbayo testte positief en ontbrak zo in de Gentse selectie voor de thuiswedstrijd tegen Standard. Hierdoor moest Hein Vanhaezebrouck uiteraard ook zijn trainingsmethodiek aanpassen, om de circulatie van het virus tegen te gaan. “We werken nu naast het veld met kleine bubbels”, aldus de Gentse trainer, die ook oog heeft voor spelers die al antilichamen hebben na een eerdere besmetting. “Hierbij zitten in elke bubbel ook telkens één of twee jongens die al positief testten.” (ssg)