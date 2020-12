Lize Spit (32) over het succes en haar nieuwe roman: “Ik denk altijd: ze kan het niet, ze kan het niet”

Er is niet eens veel goede wil nodig om haar een medaillonnetje met Beste schrijfster van Vlaanderen op te spelden, want Lize Spit (32) ís dat. Althans afgaande op de verkoopcijfers. 200.000 keer Het smelt, en nog hier en daar een prijs voor beste debuut. En nu, na vijf lange jaren, is er Ik ben er niet. De eerste druk – een gigantische oplage van 40.000 – ligt in de winkels. De goede kritieken doen haar deugd, zegt Lize Spit. Ook al gelooft ze er geen sikkepit van als iemand haar zegt hoe goed ze wel is.