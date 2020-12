Slecht rapport voor Vlaamse natuur: een beetje groen, en voor de rest woestijn

De Vlaamse natuur gaat er lichtjes op vooruit, maar haar algemene toestand blijft slecht. Dat blijkt uit het Natuurrapport 2020 van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, dat vandaag wordt voorgesteld. “We zijn gezakt voor het Europese examen. We halen de doelstellingen niet”, klinkt het. Hebben alle natuurplannen van de afgelopen decennia dan niets uitgehaald?

2020 is een scharnierjaar. Een periode van tien jaar natuurplannen loopt af en een nieuwe periode, tot 2030, vangt aan. Dan is het altijd interessant om een balans op te maken, maar die is niet positief ...