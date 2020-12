20 miljoen per goal: drie duurste uitgaande transfers uit Jupiler Pro League blijven onder de verwachtingen bij hun nieuwe club

Als u over dik twee weken toost op het nieuwe jaar is de kans groot dat u dat doet met een glaasje champagne, nog steeds een van dé Franse exportproducten bij uitstek. Maar ook in de omgekeerde richting werd er de afgelopen maanden flink geëxporteerd. Lille, Rennes, en Lorient legden samen liefst 61 miljoen euro op tafel om Jonathan David, Jérémy Doku en Terem Moffi weg te plukken uit de Jupiler Pro League. De drie duurste uitgaande transfers van de afgelopen mercato toonden zich in de Ligue 1 vooralsnog geen grand cru. Een overzicht.