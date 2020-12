Team Biden vreest sabotage bij stemming kiesmannen: normaal formaliteit, dit jaar bittere ernst

Vandaag komen de kiesmannen in de VS samen om de nieuwe president definitief aan te duiden. Een eeuwenoude traditie, die dit jaar plots bittere ernst wordt, want het team van Biden vreest dat Trump-aanhangers er alles aan zullen doen om de stemming te dwarsbomen. En zelfs al verloopt vandaag vlot, dan nog heeft Biden de laatste hindernis voor zijn aanstelling nog niet genomen.