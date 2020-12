“Dat hij een superverspreider is, heeft sint in de krant moeten lezen”: burgemeester in verdediging na uitbraak in woon-zorgcentrum Mol

“De hulpsint die een woon-zorgcentrum in Mol bezocht, waar 75 mensen besmet raakten met het coronavirus, voelt zich daar zeer ongemakkelijk bij.” Dat zegt Johan Leysen (CD&V), de burgemeester van Balen, die afgelopen weekend meermaals met hem sprak. “De man heeft via de media moeten vernemen dat hij een superverspreider zou zijn. Dat wist hij zelf niet.”

“Het was voor alle duidelijkheid niet zíjn idee om als hulpsint het rusthuis Hemelrijck in Mol, waar ook zijn moeder verblijft, te bezoeken. Het was een idee van het personeel. Omdat de man er meermaals ...