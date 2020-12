Politie onderzoekt vuurwerkexplosie in Hoboken: voordeuren en auto’s beschadigd

Hoboken - In de Hollebeekstraat in Hoboken zijn de hulpdiensten zondagavond ter plaatse voor een explosie. Twee voordeuren en enkele auto’s raakten beschadigd. Volgens ontmijningsdienst DOVO werd de ontploffing door vuurwerk veroorzaakt.

De explosie zondagavond in de Hollebeekstraat ging gepaard met een enorme knal. “Alles trilde”, zeggen buren. De politie kreeg meldingen van de knal vanuit verschillende wijken in de ruime omgeving.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse stelden een perimeter in rond enkele woningen in de Hollebeekstraat in Hoboken. Volgens de eerste informatie raakten bij de explosie twee voordeuren en enkele auto’s beschadigd.

Omdat aanvankelijk niet duidelijk was wat er juist ontploft was, werd ontmijningsdienst DOVO ter plaatse gevraagd. Uit hun vaststellingen blijkt dat knalvuurwerk gebruikt werd, allicht van een zwaar type. Mogelijk werden meerdere stukken vuurwerk aan elkaar vastgemaakt.

De ontploffing zou niet gelinkt zijn aan het criminele milieu, zo zegt de politie. Wat dan wel de aanleiding was wordt nog onderzocht. Mogelijk gaat het om een relationeel conflict.

Foto: dvd

Foto: bfm