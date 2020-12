Yari Verschaeren deed al enkele krachtoefeningen: “Hij kon nog niet alle berichten beantwoorden”

Anderlecht haalt opgelucht adem. Yari Verschaeren (19) liep tegen RC Genk dan toch geen kuitbeenbreuk op. De spelverdeler is na zijn ongelukkige glijpartij geen half jaar out, maar slechts vier tot zes weken. Eind januari kunnen de scheur in zijn scheenbeenvlies en de geraakte enkelligamenten al genezen zijn. “Hij heeft nog pijn, maar al zittend deed hij toch al enkele krachtoefeningen”, aldus zijn broer Matthias.